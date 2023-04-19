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Hongqi представляет конкурента Mercedes-Maybach и Aurus на Шанхайском автосалоне

2:20
Авто

На Шанхайском автосалоне компания Hongqi представила роскошный кроссовер E-LS, который демонстрирует развитие дизайна топовых моделей серии L и предвосхищает появление полностью автономного вождения, поскольку у него нет руля. Шоу-кар имеет компоновку сидений 1+2, а по всему салону разбросаны дисплеи, на которых отображается не только важная информация, но и замысловатые узоры.

Hongqi представляет конкурента Mercedes-Maybach и Aurus на Шанхайском автосалоне

По некоторым данным, E-LS относится к категории "новых энергетических транспортных средств", что означает, что его серийная версия будет либо гибридом, либо электромобилем.

Hongqi, что означает "красный флаг", является китайским автопроизводителем, принадлежащим государственному предприятию FAW Group. У компании долгая и богатая история, она была основана в 1958 году как производитель лимузинов для руководства страны.

Особенности дизайна кроссовера Hongqi E-LS

Hongqi E-LS — это, по сути, кроссоверная версия шоу-кара L-Concept 2021 года. Родственное сходство заметно в светодиодной "паутине" спереди, острых "лезвиях" фар и интерьере. У E-LS также нет рулевого колеса и переднего пассажирского сиденья, а в дизайне интерьера прослеживаются традиционные китайские мотивы. Hongqi рассматривает прототип как исследование дизайна для будущих топовых моделей серии L.

Производственные планы Hongqi E-LS

По сообщениям местных СМИ, E-LS поступит в производство уже в 2025 году. Пока неясно, сохранит ли серийная версия уникальные особенности концепт-кара, такие как компоновка сидений 1+2 и отсутствие рулевого колеса. Кроме того, неизвестно, будет ли серийная версия иметь возможность автономного вождения 4-го или 5-го уровня.

Технические характеристики Hongqi E-LS

В настоящее время нет никаких подробностей о технических характеристиках E-LS. Однако ожидается, что это будет гибридный или электрический автомобиль, в соответствии с глобальными тенденциями к более чистому и экологичному транспорту.

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Роскошный HONGQI LS7 | Китайский аналог Cadillac ESCALADE
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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