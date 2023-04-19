Сокращение числа страховых компаний обернётся удорожанием ОСАГО

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Треть страховых компаний покинула российский рынок с 2020 года, а значит крупные страховщики лишились конкурентов, что скажется на кошельках простых россиян.

Оставшимся на рынке игрокам будет легче лоббировать преференции на законодательном уровне, уверены эксперты. Теперь законопроект, предполагающий страхование автогражданской ответственности на один месяц для экономии, наверняка не будет принят.

Компании продолжат увеличивать выручку и сокращать издержки, отмечает издание newizv.ru.

"Пролоббированное подорожание ОСАГО на 21% сочетается с ростом страховых выплат всего лишь на 2,8%", — напоминают авторы материала.

В своё оправдание страховщики приводят шесть убыточных кавказских регионов, хотя с остальной России они получили прибыль в 114,6 миллиардов рублей.

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