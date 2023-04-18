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Hyundai сотрудничает с AAA, чтобы предложить страховое покрытие для часто угоняемых автомобилей

2:44
Авто

В ответ на недавнюю эпидемию угонов автомобилей Hyundai и Kia компания Hyundai предприняла значительный шаг в направлении контроля ущерба. В сети TikTok распространился видеоролик, демонстрирующий, как можно угнать автомобили Hyundai и Kia, для запуска которых требуется ключ и которые были построены без иммобилайзеров.

Hyundai сотрудничает с AAA, чтобы предложить страховое покрытие для часто угоняемых автомобилей

Это привело к увеличению числа краж автомобилей по всей стране, что заставило генеральных прокуроров штатов возбудить дела против автопроизводителя, а страховщиков — отказать в страховании пострадавших моделей. Для решения этой проблемы Hyundai объединилась с Автомобильной ассоциацией Америки (AAA), чтобы предоставить страховое покрытие владельцам автомобилей, подверженных риску.

Владельцы почти 4 миллионов соответствующих моделей теперь могут приобрести планы страхования в 47 штатах, за исключением Аляски, Массачусетса и Вашингтона, где независимые франшизы ААА не продаются.

Неясно, зачем Hyundai понадобилось сотрудничать со страховщиком, но главное, что водители пострадавших автомобилей теперь могут получить доступную страховку и продолжать ездить на своих машинах.

Для проверки тарифов заинтересованные лица могут зайти на страницу страховых котировок AAA. Если вы являетесь владельцем пострадавшего автомобиля, пожалуйста, поделитесь своими выводами о ценах в комментариях.

Hyundai создал специальный сайт HyundaiTheft. com со всей необходимой информацией о противоугонном программном обеспечении, которое было развернуто на два месяца раньше запланированного срока.

Программное обеспечение добавляет логику блока управления для предотвращения краж и требует часовой установки в дилерском центре.

Система активирует заводскую сигнализацию и команду выключения зажигания до тех пор, пока водитель запирает и отпирает автомобиль с помощью брелока. После установки дилеры наклеивают на стекла наклейки, указывающие на то, что автомобиль оснащен противоугонной системой.

Однако некоторые автомобили могут не принять программное обеспечение. Владельцам таких автомобилей Hyundai возместит расходы на покупку замка рулевого колеса и компенсирует затраты на более комплексное решение, например, комплект сигнализации.

Если вы хотите узнать, включен ли ваш автомобиль в реестр программного обеспечения, записаться на прием к дилеру или узнать о возмещении расходов на сигнализацию, зайдите на сайт Hyundai, посвященный угонам.

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Угон ножницами. 90% азиатов от этого не защищены!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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