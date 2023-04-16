BMW i4-2022: приятно обычный, восхитительно быстрый электромобиль класса люкс

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BMW i4 2022 года — полностью электрическое купе 4 Series Gran Coupe. Это самый обычный электромобиль из всех, которые BMW уже предлагала, поскольку и уходящий i3, и будущий iX вряд ли можно считать "нормой". Между тем i4 можно легко принять за BMW с газовым двигателем, если не обращать внимания на закрытый нос или отсутствие выхлопных труб, бурлящих сзади.

Новый 4 Series Gran Coupe — хорошая база для создания EV. Он обеспечивает универсальность хэтчбека, имеет четыре полноценные двери и, если вы можете принять высокий дизайн решетки радиатора в виде почки, является элегантным, с хорошими пропорциями роскошным автомобилем.

BMW полностью соответствует современным техническим характеристикам и технологиям EV

Батарейный блок достаточно велик, чтобы обеспечить запас хода до 311 миль (в зависимости от выбранной модели и комплектации), а быстрая зарядка постоянным током достигает максимальной скорости в 200 кВт, что достаточно для перехода от 10-80% за 31 минуту. Это одни из лучших характеристик, связанных с зарядкой и дальностью хода, среди доступных сегодня EV.

Поскольку это BMW, производительность тоже на высоте. Выбирайте двухмоторный, полноприводный i4 M50, и BMW обещает разгон от 0 до 60 миль/ч всего за 3,7 секунды.

Это потрясающе быстро, и каждый удар акселератора отбрасывает вас назад от злости. Заднеприводный eDrive40 — тоже не промах. С другой стороны, вам придется иметь дело с новой информационно-развлекательной системой BMW iDrive 8, которая усложняет работу по сравнению с iDrive 7.

Однако в целом i4 — один из самых привлекательных электромобилей класса люкс, представленных сегодня в продаже, особенно по цене. По сравнению с хорошо оснащенными версиями Tesla Model 3 или Polestar 2, он чрезвычайно конкурентоспособен и, вероятно, станет лучшим выбором для многих.

Каковы интерьер и автомобильные технологии i4?

Поскольку BMW i4 создан на базе бензинового 4 Series Gran Coupe, его интерьер похож, но не полностью идентичен. Основные отличия i4 заключаются в дизайне приборной панели и технологиях. Привычные планки климат-контроля и радиоприемника заменены на сенсорный экран.

Стандартный информационно-развлекательный экран размером 14,9 дюйма расположен на гладкой изогнутой панели вместе с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов.

Под экраном осталось несколько физических элементов управления, включая регулятор громкости, регуляторы разморозки и опции поиска/прослушивания трека, но почти все теперь можно найти на экранах автомобиля, аналогично интерфейсу BMW iX.

Честно говоря, мы не являемся поклонниками этой новой системы.

Помимо лишения салона физических элементов управления, сама информационно-развлекательная система работает под управлением новейшего программного обеспечения BMW под названием iDrive 8, которое во время нашего тестирования на двух разных i4 показало себя хуже, чем уходящая iDrive 7 в большинстве задач. Экран реагирует медленнее и с большим запаздыванием. Управление радио и климат-контролем неоправданно сложное и трудное в использовании.

Даже такие базовые функции, как включение "Sport Traction", вызывают затруднения. С другой стороны, ручка iDrive от BMW все еще присутствует, а кнопки быстрого доступа со всех сторон ручки все еще очень полезны.

Отметим также, что панель приборов BMW теперь позволяет переключать различные варианты расположения приборов (традиционный дисплей, вид помощи водителю и т. д.), чего очень не хватало в предыдущих моделях цифровых приборов BMW.

Насколько велик i4?

По своим размерам i4 похож на 4 Series Gran Coupe. Единственное отличие — это высота, где i4 выше на 0,2 дюйма. Внутри i4 предлагает достаточно места для комфортной посадки, но мы бы не назвали его просторным, учитывая 34,2 дюйма пространства для ног сзади — это на 0,7 дюйма меньше, чем в бензиновом Gran Coupe. И хотя это 4 Series с четырьмя дверями, вход/выход через заднюю часть тесный, что делает его более неудобным для посадки и высадки, чем большинство седанов.

При выборе i4 в сравнении с бензиновым 4 Series Gran Coupe вы получаете снижение объема заднего грузового пространства. В спецификациях указано 2 кубических фута, что в сумме составляет довольно мизерные 10 кубических футов, но в ходе наших испытаний он не казался таким уж маленьким.

Багажник в форме хэтчбека также легче загрузить, чем в традиционный седан, такой как подключаемый гибрид BMW 330e или Tesla Model 3, а опускание задних сидений дает еще больше пространства и универсальности. С другой стороны, он имеет меньше места, чем Polestar 2 (еще один седан-хэтчбек) и кроссоверы EV, такие как Kia EV6 и Mustang Mach-E.

Каковы характеристики дальности хода и производительности i4?

Базовый i4 eDrive40 оснащается одним задним двигателем мощностью 335 лошадиных сил и 317 фунт-фут крутящего момента. Благодаря этому модель с задним приводом разгоняется от 0 до 60 миль/ч за 5,5 секунды. Максимальный запас хода достигается на моделях с 18-дюймовыми колесами, которые согласно EPA рассчитаны на 301 милю. При установке 19-дюймовых колес запас хода уменьшается до 282 миль.

Если вы перейдете на i4 M50, то получите двухмоторную установку с совокупной мощностью 536 лошадиных сил и 586 фунт-фут крутящего момента — эти показатели достижимы при 10-секундных рывках в режиме Sport Boost. Задний двигатель мощнее переднего с индивидуальной мощностью 308 лошадиных сил против 255 лошадиных сил у переднего.

BMW заявляет о времени 0-100 км/ч в 3,7 секунды для модели M50. Дальность хода страдает из-за дополнительной мощности и веса M50, так как базовая модель с 19-дюймовыми колесами рассчитана на 270 миль на полном заряде. Если установить 20-дюймовые колеса с самым экстремальным вариантом летней резины, то запас хода упадет до 227 миль. Мы бы воздержались от этой версии, если запас хода является приоритетом.

Обе модели eDrive40 и M50 оснащены аккумуляторной батареей емкостью 83,9 кВтч, из которых 81,5 кВтч можно использовать. Они также заряжаются с одинаковой скоростью, достигая максимума в 200 кВт на быстром зарядном устройстве постоянного тока.

Каков i4 в управлении?

Если вы знакомы с BMW 3 серии, то i4 будет очень похож на нее — только без нот двигателя. Баланс управляемости образцовый, хорошо настроенные амортизаторы умело поглощают неровности, а подвеска в целом держит автомобиль ровно и уверенно. Рулевое управление, в соответствии с традициями BMW, могло бы использовать больше обратной связи, но оно хорошо взвешено и отзывчиво независимо от режима движения.

И хотя разгон, конечно, отличается от того, что вы испытаете в BMW с бензиновым двигателем, конечный результат очень похож: заднеприводный i4 eDrive40 — очень быстрый автомобиль.

i4 M50, тем временем, до смешного быстр. Нажмите на педаль газа в режиме Sport, чтобы активировать функцию "Sport Boost", которая разблокирует все 536 лошадиных сил и все 586 фунт-футов крутящего момента, а затем держитесь, потому что этот EV мчится вперед быстрее, чем можно предположить по официальному времени разгона.

Саундтрек, созданный Хансом Циммером, добавляет футуристический всплеск слуховой драмы к ощущениям.

По его темпу можно предположить, что этот M50 больше похож на полноценный автомобиль M, чем на модель M Sport, но его управляемость выдает его. В отличие от M3 и M4, i4 M50 находится на грани между суперкомфортным повседневным автомобилем и машиной с высокими техническими характеристиками. Движения кузова больше, чем вы ожидаете от автомобиля класса M, и его реакции также не столь остры.

Толчки M50 больше похожи на толчки M440i Gran Coupe, чем на резкое вождение M3, и это совершенно нормально. Это идет на пользу M50 в повседневной езде, где он с удовольствием впитывает километры шоссе в комфорте и тишине.

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