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Haval выпустит в России два новых кроссовера: M6 и H6

Авто

Китайский автопроизводитель Haval готовится выпустить два новых кроссовера в России в этом году. Один из них — M6, который является самой доступной моделью в текущей линейке бренда. Ожидается, что M6 появится на российском рынке во втором квартале этого года.

Haval выпустит в России два новых кроссовера: M6 и H6

Другая новая модель — H6, которая является бестселлером в Китае. Инсайдерские источники предсказывают появление H6 в России уже в январе. Ожидается, что его продажи в России начнутся в начале четвертого квартала.

Haval M6

Haval M6, выполненный в фирменном стиле бренда, готов к русской зиме. Он базируется на той же платформе, что и вторая новая модель, Haval H6, и по размерам схож с Hyundai Tucson. M6 немного длиннее и выше южнокорейского кроссовера, его размеры составляют 4664 мм x 1830 мм x 1729 мм, а колесная база — 2680 мм.

Под капотом у M6 только один вариант двигателя, но это 1,5-литровый двигатель GW4G15F с турбонаддувом, который выдает 143 лошадиные силы (202 Нм крутящего момента). Он работает в паре с семиступенчатой коробкой передач DCT с двумя сцеплениями мокрого типа, и приводятся в движение только передние колеса. Продажи M6 должны начаться в конце текущего квартала 2023 года. Haval надеется продать около 13 000 единиц этой модели в России за оставшиеся месяцы года.

Haval H6

Haval H6 третьего поколения по размерам аналогичен M6, его длина составляет 4653 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1724 мм, а колесная база — 2680 мм. В России он будет предлагаться с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, и доступен с передним или полным приводом и "роботизированной" трансмиссией. Ожидается, что H6 появится в октябре, и Haval намерен продать около 10 000 единиц этой модели в России к концу 2023 года.

В заключение можно сказать, что новые модели Haval намерены завоевать российский рынок.

С помощью доступного M6 и бестселлера H6 китайский автопроизводитель надеется привлечь множество покупателей в России. Выпуск этих двух новых кроссоверов — многообещающий шаг для Haval, и мы можем ожидать, что в ближайшие годы на российских дорогах появится еще больше их моделей.

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HAVAL ЗА КОПЕЙКИ! HAVAL M6 PLUS 2021| Краткий обзор
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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