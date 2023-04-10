Электрический кабриолет Mini Cooper SE будет представлен в Шанхае

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Mini, британский автопроизводитель, сделал захватывающее объявление. На предстоящей выставке Auto Shanghai в Китае они представят свой первый полностью электрический кабриолет Mini Cooper SE Convertible.

Этот автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом, рекламируется как первый "безэмиссионный кабриолет премиум-класса в сегменте малолитражных автомобилей". Mini планирует произвести всего 999 единиц этого автомобиля и начнет предлагать его в Европе с этого месяца.

Mini Cooper SE Convertible может похвастаться гладким черным или белым экстерьером и будет иметь номерной знак, указывающий на место автомобиля в ограниченном тираже в 999 единиц.

Запас хода автомобиля составляет 125 миль по циклу испытаний WLTP, что делает его отличным городским средством передвижения, а не дальним путешествием.

Легкие алюминиевые колеса автомобиля изготовлены из комбинации лома и переработанных материалов, а для их производства использовалось экологически чистое электричество, чтобы снизить выбросы CO2.

Наряду с Mini Cooper SE Convertible, Mini также представит Concept Aceman, электрический внедорожник с впечатляющим внешним дизайном и уникальным интерьером. Хотя язык дизайна концепта — "Харизматичная простота", салон наполнен яркими цветами и формами, а экстерьер отличается необычными световыми акцентами.

Чтобы дополнить модельный ряд, Mini также воссоздала свою знаменитую собаку Спайк для выставки Auto Shanghai.

Спайк, талисман английского бульдога с 2001 года, появится на выставке в качестве цифрового гида, который поможет покупателям понять будущий модельный ряд марки.

Спайк станет изюминкой инновационного круглого информационно-развлекательного дисплея Concept Aceman, а также будет изображен в виде большой скульптуры с элементами игрушек и стиля "городской поп-культуры".

Стремление Mini к устойчивому развитию проявляется в их усилиях по снижению выбросов CO2 при производстве Mini Cooper SE Convertible.

Они, несомненно, создают прецедент для автомобильной промышленности, и их ограниченное производство электрического кабриолета является свидетельством их приверженности инновациям и устойчивости.

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