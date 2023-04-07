Светлая сторона для покупателей: эти подержанные автомобили продаются значительно ниже их новых цен

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

В настоящее время рынок подержанных автомобилей находится в необычном состоянии, когда некоторые модели продаются дороже, чем их первоначальная новая цена.

Однако недавнее исследование, проведенное компанией iSeeCars, показало, что многие модели продаются по сниженным ценам, в том числе Porsche Macan, Infiniti Q50, Alfa Romeo Stelvio и другие.

В ходе исследования iSeeCars проанализировала 8,9 миллиона новых и слегка подержанных автомобилей в период с февраля по март 2023 года. Исследование показало, что, хотя цены на некоторые подержанные модели были выше их первоначального MSRP, за последний год они снизились. Список моделей, продающихся ниже первоначальной цены MSRP, в основном состоит из быстро обесценивающихся марок.

Напротив, список моделей, продающихся по цене выше первоначальной, включает гибриды и экономичные модели, а список уцененных моделей состоит из роскошных и спортивных автомобилей, которые могут иметь не самые лучшие показатели экономии топлива.

По словам Карла Брауэра, аналитика iSeeCars, эти модели находятся на рынке уже более двух лет и сталкиваются с конкуренцией со стороны более новых EV, которые предлагают улучшенные характеристики или больший радиус действия.

Если вы можете позволить себе подождать, все же рекомендуется это сделать, так как оптовые цены на подержанные автомобили снова растут. Дилеры тратят больше средств на приобретение запасов и перекладывают эти расходы на покупателей. Поэтому лучше подождать, пока рынок остынет, прежде чем совершать покупку.

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