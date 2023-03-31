GM подтверждает планы по постепенному отказу от Apple CarPlay в электромобилях с помощью Google

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В рамках шага, который может дать General Motors (GM) больше контроля над данными, автопроизводитель объявил о своих планах постепенно отказаться от Apple CarPlay и Android Auto в своих будущих электромобилях.

Вместо этого GM будет использовать исключительно встроенные информационно-развлекательные системы, которые разрабатываются совместно с Google. Начиная с модели Chevrolet Blazer 2024 года, GM больше не будет предлагать проекционные технологии CarPlay и Android Auto.

Это решение GM может дать автопроизводителю больше информации о том, как потребители водят и заряжают электромобили, поскольку он разрабатывает бортовые навигационные и информационно-развлекательные системы для будущих электромобилей в партнерстве с Google, принадлежащей Alphabet Inc.

GM работает с Google с 2019 года над созданием программного обеспечения для информационно-развлекательных систем, которые будут более тесно интегрированы с другими системами автомобиля.

Этот шаг также может поставить Apple в невыгодное положение в конкуренции с Google за более значительное место на приборных панелях автомобилей в Северной Америке. В прошлом бренд GM Chevrolet мог похвастаться тем, что предлагал больше моделей с CarPlay или Android Auto, чем любой другой бренд.

Однако решение GM перейти к более интегрированной системе может принести пользу инженерам и инвестициям, чтобы сосредоточиться на одном подходе для более тесного соединения автомобильной информационно-развлекательной системы и навигации с такими функциями, как ассистированное вождение.

GM стремится сделать свои электромобили платформами для цифровых подписных сервисов и планирует постепенно прекратить производство новых малотоннажных автомобилей с ДВС к 2035 году.

Покупатели электромобилей GM с новыми системами получат доступ к Google Maps и Google Assistant без дополнительной платы в течение восьми лет. GM также планирует предложить такие приложения, как музыкальный сервис Spotify и Audible в будущих информационно-развлекательных системах.

"Мы считаем, что у нас есть возможности для получения дохода от подписки", — сказал Эдвард Куммер, главный специалист GM по цифровым технологиям. Генеральный директор GM Мэри Барра намерена к 2030 году добиться ежегодного дохода от подписки в размере от 20 до 25 миллиардов долларов.

GM планирует продолжать предлагать Apple CarPlay и Android Auto в своих моделях внутреннего сгорания. Владельцы автомобилей, оснащенных технологиями зеркалирования, по-прежнему смогут пользоваться этими системами.

Кроме того, водители по-прежнему смогут слушать музыку или совершать телефонные звонки на iPhone или смартфонах Android, используя беспроводную связь Bluetooth, как подтвердили в GM.

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