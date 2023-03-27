Китайские внедорожники Tank 500 уже замечены на дорогах России с российскими номерами

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Ещё в феврале российские автолюбители ждали появления китайских внедорожников Tank 500 на территории страны, а в марте уже замечены первые "Танки" и даже с местными номерами, сообщает EADaily.

Издание ссылается на сайт "Китайские автомобили", который опубликовал снимки внедорожников. Однако поставщик уточняет, что старт продаж ещё не объявляли, приём заявок начнётся с 12 апреля текущего года, но ГИБДД первые Tank уже зафиксировали.

Сообщается, что фото сделано в Тульской области. Именно там находится завод Great Wall. За 5,099 млн рублей владелец получит в комплекте электрорегулировку кресел, трёхзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и другие полезные "фишки".

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