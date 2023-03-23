Ford Model e теряет миллиарды, поскольку говорит, что подразделение EV должно рассматриваться как стартап

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Бизнес Ford Motor Co. по производству электромобилей потерял 3 миллиарда долларов до уплаты налогов за последние два года и потеряет еще столько же в этом году, поскольку компания инвестирует значительные средства в новые технологии.

Цифры были обнародованы в четверг, когда компания Ford представила новый способ отчетности о финансовых результатах. Новая структура бизнеса разделяет электромобили, прибыльные автомобили внутреннего сгорания и коммерческие автомобили на три операционных подразделения.

Представители компании заявили, что подразделение электромобилей, называемое "Ford Model e", станет прибыльным до уплаты налогов к концу 2026 года с рентабельностью 8% до уплаты налогов. Но они не сказали, когда именно оно начнет приносить прибыль.

Финансовый директор Джон Лоулер сказал, что Model e следует рассматривать как стартап-компанию в составе Ford.

"Как всем известно, стартапы EV теряют деньги, пока они инвестируют в потенциал, развивают знания, наращивают объемы (продаж) и завоевывают долю рынка", - сказал он.

Model e, по его словам, работает над электромобилями второго и даже третьего поколения. В настоящее время компания предлагает три электромобиля для продажи: внедорожник Mustang Mach E, пикап F-150 Lightning и электрический коммерческий фургон Transit.

По словам Лоулера, новая система корпоративной отчетности призвана обеспечить инвесторам большую прозрачность, чем старая система отчетности по географическим регионам. Автопроизводитель рассчитал прибыль по каждому из трех подразделений за последние два календарных года.

У Model e убытки до налогообложения составили $900 млн в 2021 году и $2,1 млрд в прошлом году, а в этом году ожидаются убытки в размере $3 млрд.

За последние два года Ford объявил, что построит четыре новых завода по производству батарей и новый завод по сборке автомобилей, а также потратит значительные средства на приобретение сырья для создания электромобилей.

К концу этого года компания, расположенная в Дирборне, штат Мичиган, рассчитывает выпускать 600 000 электромобилей в год, а к концу 2026 года довести этот показатель до 2 миллионов в год.

Ford Blue, подразделение, которое продает автомобили внутреннего сгорания и гибридные автомобили, за последние два года заработало чуть более 10 миллиардов долларов до уплаты налогов. Ford Pro, подразделение коммерческих автомобилей, заработало за эти годы $5,9 млрд, сообщила компания.

В этом году Ford ожидает, что прибыль Ford Blue до налогообложения составит $7 млрд, что несколько лучше, чем в прошлом году. Ожидается, что Ford Pro заработает 6 миллиардов долларов до уплаты налогов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, сказал Лоулер.

Ford должен был представить аналитикам и инвесторам новую структуру, о которой было объявлено в марте прошлого года, в четверг. Другие бизнес-подразделения включают корпоративное, Ford Credit и Ford Next, новый бизнес-инкубатор.

Лоулер сказал, что компания меняет способ ведения бизнеса, а не просто занимается бухгалтерским учетом.

"Спустя 120 лет мы, по сути, заново основали компанию Ford", - сказал он. "Мы принимаем технологии и конкурентные потрясения в нашей отрасли, в корне меняя наше мышление, способы принятия решений и управления компанией".

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