Android Auto получает обещание "пожизненной" поддержки от VW

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Одна из самых больших претензий многих пользователей смартфонов Android заключается в том, что производители не поддерживают свои устройства дольше первых двух лет. После этого обновления программного обеспечения прекращаются, и появляются только жизненно важные обновления безопасности — если повезет.

Вопрос об Android Auto в автомобилях вызывает аналогичные опасения, поскольку новые автомобили служат дольше, чем смартфоны, и потеря доступа к критически важной информационно-развлекательной функции станет серьезным разочарованием для владельцев. Понимая это, компания Volkswagen недавно объявила, что будет поддерживать Android Auto в течение 15 лет — срок службы автомобиля, по ее мнению.

Дирк Хильгенберг является генеральным директором подразделения программного обеспечения CARIAD концерна VW Group. Он рассказал Ars Technica, что автопроизводитель работал над заключением контрактов с брендами VW, чтобы обеспечить пожизненную поддержку обновлений программного обеспечения и юзабилити. Однако, по его словам, некоторые бренды предлагают более длительные периоды поддержки своих технологий.

Хильгенберг описал некоторые проблемы, связанные с этой инициативой, которые заставили CARIAD быть осторожным, чтобы не создавать слишком много новых функций, которые должны поддерживаться в течение многих лет. "Вот почему мы, как вы можете себе представить, очень осторожны с ветвями релизов, потому что каждую ветвь нам нужно поддерживать в течение длительного времени".

Он упомянул, что автоконцерн должен быть особенно осторожен в поддержании сервисов в своих более эксклюзивных автомобилях, поскольку VW Group включает в себя такие тяжеловесы, как Porsche, Bugatti и Lamborghini.

Хотя это может показаться маловероятным, у аналитиков есть основания для оптимизма.

Аналитик Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид сказал, что новые программные платформы не так сильно зависят от базового оборудования, что позволяет поддерживать операционные системы гораздо дольше, чем смартфоны.

Он отметил проблемы, связанные с долгосрочной поддержкой, которые включают желание автопроизводителей ввести программы подписки на функции автомобиля, которые могут включать информационно-развлекательные системы. Покупатели уже недовольны перспективой платить больше за продукт, который они уже купили, а желание подписываться еще меньше у покупателей подержанных автомобилей.

Если обновления по воздуху будут привязаны к ежемесячной подписке, количество автомобилей, получающих новое программное обеспечение, может значительно сократиться.