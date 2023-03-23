Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ксения Собчак рассказала, что пользуется тушью для ресниц за 350 рублей
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Сенатор Климов ответил на идею США "продать" России её новые регионы: мы не может сами у себя покупать собственные территории
Mini Clubman Final Edition может стать концом линейки Clubman
Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице
Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат
Экономист предсказала в 2023 году рост цен на самые востребованные категории товаров
Конституционный суд не счёл посуточную аренду квартир гостиничным бизнесом
Захарова ответила Кирби на его слова о российском пилоте: "Джон, нервы надо беречь"

Android Auto получает обещание "пожизненной" поддержки от VW

2:50
Авто

Одна из самых больших претензий многих пользователей смартфонов Android заключается в том, что производители не поддерживают свои устройства дольше первых двух лет. После этого обновления программного обеспечения прекращаются, и появляются только жизненно важные обновления безопасности — если повезет.

Android Auto получает обещание "пожизненной" поддержки от VW

Вопрос об Android Auto в автомобилях вызывает аналогичные опасения, поскольку новые автомобили служат дольше, чем смартфоны, и потеря доступа к критически важной информационно-развлекательной функции станет серьезным разочарованием для владельцев. Понимая это, компания Volkswagen недавно объявила, что будет поддерживать Android Auto в течение 15 лет — срок службы автомобиля, по ее мнению.

Дирк Хильгенберг является генеральным директором подразделения программного обеспечения CARIAD концерна VW Group. Он рассказал Ars Technica, что автопроизводитель работал над заключением контрактов с брендами VW, чтобы обеспечить пожизненную поддержку обновлений программного обеспечения и юзабилити. Однако, по его словам, некоторые бренды предлагают более длительные периоды поддержки своих технологий.

Хильгенберг описал некоторые проблемы, связанные с этой инициативой, которые заставили CARIAD быть осторожным, чтобы не создавать слишком много новых функций, которые должны поддерживаться в течение многих лет. "Вот почему мы, как вы можете себе представить, очень осторожны с ветвями релизов, потому что каждую ветвь нам нужно поддерживать в течение длительного времени".

Он упомянул, что автоконцерн должен быть особенно осторожен в поддержании сервисов в своих более эксклюзивных автомобилях, поскольку VW Group включает в себя такие тяжеловесы, как Porsche, Bugatti и Lamborghini.

Хотя это может показаться маловероятным, у аналитиков есть основания для оптимизма.

Аналитик Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид сказал, что новые программные платформы не так сильно зависят от базового оборудования, что позволяет поддерживать операционные системы гораздо дольше, чем смартфоны.

Он отметил проблемы, связанные с долгосрочной поддержкой, которые включают желание автопроизводителей ввести программы подписки на функции автомобиля, которые могут включать информационно-развлекательные системы. Покупатели уже недовольны перспективой платить больше за продукт, который они уже купили, а желание подписываться еще меньше у покупателей подержанных автомобилей.

Если обновления по воздуху будут привязаны к ежемесячной подписке, количество автомобилей, получающих новое программное обеспечение, может значительно сократиться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Последние материалы
Мышиная моча поможет предотвратить теракты
Android Auto получает обещание "пожизненной" поддержки от VW
Mini Clubman Final Edition может стать концом линейки Clubman
Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице
Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат
Экономист предсказала в 2023 году рост цен на самые востребованные категории товаров
Тильзитский мир: договор, который отложил войну России и Франции
Конституционный суд не счёл посуточную аренду квартир гостиничным бизнесом
Захарова ответила Кирби на его слова о российском пилоте: "Джон, нервы надо беречь"
Михаил Мишустин пообещал разобраться с возможностью запрета вейпов в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников