Юрист Князев: все активы Volkswagen в России продадут с молотка

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Все активы компании "Фольксваген Груп Рус" были арестованы нижегородским судом для последующей продажи с аукциона, чтобы компенсировать "Группе ГАЗ" убытки в размере 15,6 млрд рублей от ухода немецкого партнёра с рынка России, заявил Pravda.Ru председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры", юрист Андрей Князев.

"После того, как активы будут проданы с аукциона, эти деньги вернутся нашей компании, если так решит суд", — отметил он.

Эксперт уточнил, что это касается финансовых средств на счетах компании и недвижимого имущества.

Привлекать арбитраж, пояснил юрист, пришлось потому, что вопрос касался спора двух частных компаний, одна из которых не выполнила свои контрактные обязательства.

"Другой вопрос: насколько возможно будет взыскать именно денежные средства, — подчеркнул Князев, — Но если есть имущество в России, то вполне возможно, что оно будет арестовано и передано истцу".

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель ГАЗ, с которым был заключён контракт у Volkswagen, не согласен, чтобы немецкая компания самостоятельно искала нового владельца для своих российских активов, пока не покроет все причинённые уходом с рынка РФ убытки.