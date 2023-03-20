Марка "Москвич" возрождается в России с китайским дизайном

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

В России возобновилось производство автомобилей марки "Москвич" после 20-летнего перерыва. Новый "Москвич-3" - это бензиновый кроссовер-хэтчбек с современными дизайнерскими решениями, такими как легкосплавные диски, светодиодные фары с прорезями и большой сенсорный дисплей. Автомобиль значительно отличается от своего предшественника советских времен, который представлял собой базовый трехместный седан или пешеходный хэтчбек.

Новый дизайн основан на компактном кроссовере Sehol X4 китайского автопроизводителя JAC, который также предоставил инженерию и платформу для "Москвича-3". Детали будут поставляться из Китая.

Французский автопроизводитель Renault продал свой подмосковный завод, который теперь переименован в Московский автомобильный завод "Москвич", российскому государству за один рубль.

Ожидается, что в этом году будет выпущено всего 600 автомобилей, поэтому новый автомобиль вряд ли существенно повлияет на состояние российской автомобильной промышленности, которая в этом году продаст менее одного миллиона автомобилей. Правительство поставило цель производить 100 000 автомобилей "Москвич" в год, включая электрические модели, что значительно ниже среднего показателя по отрасли для автомобильного завода.

Первые автомобили "Москвич-3" будут доступны для покупки в России в следующем месяце, а полномасштабное производство, как ожидается, создаст около 40 000 рабочих мест.

Российское правительство создало новые цепочки поставок для замены компонентов иностранного производства, которые были затруднены западными санкциями в связи с военной кампанией Москвы в Украине.

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