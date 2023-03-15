Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: военные лётчики ВКС РФ заявили о деталях падения БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США в Чёрное море
Россию на европейском рынке нефти успешно заменили другие страны: кто стал бенефициаром ухода РФ с рынка ЕС
Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежное поощрение
Audi RS E-Tron GT Project 513/2 переносит атмосферу прототипа в шоу-рум
Ясновидящая рассказала, как работает астрология: не всё в мире подаётся нашему пониманию
Кашеварова о конфискации у бойцов СВО купленной за свой счёт техники: "Отжимают последнее"
F1 и Red Bull продадут гоночный симулятор за 120 000 долларов - больше, чем большинство настоящих автомобилей
Переключение США на противостояние с КНР означает закрытие украинского проекта
Офицер разведки США Скотт Риттер: Путин ответил на обман Пентагона о ПРО в Европе ракетами "Авангард"

Цены на Ford Bronco, похоже, снова растут

2:37
Авто

Цены на новые автомобили стремительно растут, а дилеры еще больше повышают цены, особенно на самые желанные модели. В начале этого года компания Ford значительно повысила цены на свои автомобили Bronco. Теперь внимательные читатели форума Bronco6G заметили очередной виток повышения цен.

Цены на Ford Bronco, похоже, снова растут

Предстоящее повышение цен варьируется от $500 для некоторых двухдверных моделей до $1 250 для двухдверной модели Heritage Limited Edition Series. Некоторые четырехдверные Bronco также получили повышение на $750.

По сообщениям, Ford также включает эти повышения в пакеты опций: $750 за пакет Lux, $750 за пакет Sasquatch, $150 за модульный передний бампер и $1 200 за жесткую крышу цвета Carbonized Grey. Хотя некоторые варианты поставляются с мягким верхом в стандартной комплектации, повышение цен на пакет Sasquatch делает его стоимость более $6 000.

Эти повышения вступили в силу 15 марта, но Ford ввел защиту цен для покупателей, разместивших заказы до этой даты, согласно памятке. Заказы должны быть подписаны и датированы до 14 марта и получены компанией Ford до 20 марта.

Несмотря на это, изменения вызвали путаницу на форуме Bronco, где пользователи задали несколько вопросов, в том числе, работает ли этот раунд защиты цен с предыдущим, и освобождает ли оплата резервирования от повышения цен.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшнее утро повышение цен еще не появилось в конфигураторе Ford, хотя пользователи форума обычно были точны. Autoblog связался с Ford, и представитель компании заявил, что "Bronco остается одним из наших самых популярных автомобилей, и мы продолжаем продавать все Bronco, которые производим. Покупатели могут уточнить актуальную цену у местного дилера Ford".

Несмотря на высокие цены, энтузиазм в отношении внедорожника Bronco не ослабевает. Приобрести его у дилера без заказа практически невозможно, а некоторые утверждают, что время ожидания определенных моделей достигает двух лет.

На некоторые комплектации уходит больше времени, чем на другие, причем многие пользователи форумов утверждают, что больше всего время ожидания увеличивается на V6, хардтоп и пакет Sasquatch.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде

РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.

В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Fighterbomber опубликовал видео пролёта Су-27 возле американского беспилотника MQ-9
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Audi RS E-Tron GT Project 513/2 переносит атмосферу прототипа в шоу-рум
Ясновидящая рассказала, как работает астрология: не всё в мире подаётся нашему пониманию
Рыбы, рожденные 16 марта, уравновешивают мир
Кашеварова о конфискации у бойцов СВО купленной за свой счёт техники: "Отжимают последнее"
F1 и Red Bull продадут гоночный симулятор за 120 000 долларов - больше, чем большинство настоящих автомобилей
Переключение США на противостояние с КНР означает закрытие украинского проекта
Цены на Ford Bronco, похоже, снова растут
Офицер разведки США Скотт Риттер: Путин ответил на обман Пентагона о ПРО в Европе ракетами "Авангард"
Когда щенок может безопасно выходить на улицу?
VW обещает сверхмалый EV через два года по цене около $21 000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников