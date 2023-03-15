Цены на Ford Bronco, похоже, снова растут

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Цены на новые автомобили стремительно растут, а дилеры еще больше повышают цены, особенно на самые желанные модели. В начале этого года компания Ford значительно повысила цены на свои автомобили Bronco. Теперь внимательные читатели форума Bronco6G заметили очередной виток повышения цен.

Предстоящее повышение цен варьируется от $500 для некоторых двухдверных моделей до $1 250 для двухдверной модели Heritage Limited Edition Series. Некоторые четырехдверные Bronco также получили повышение на $750.

По сообщениям, Ford также включает эти повышения в пакеты опций: $750 за пакет Lux, $750 за пакет Sasquatch, $150 за модульный передний бампер и $1 200 за жесткую крышу цвета Carbonized Grey. Хотя некоторые варианты поставляются с мягким верхом в стандартной комплектации, повышение цен на пакет Sasquatch делает его стоимость более $6 000.

Эти повышения вступили в силу 15 марта, но Ford ввел защиту цен для покупателей, разместивших заказы до этой даты, согласно памятке. Заказы должны быть подписаны и датированы до 14 марта и получены компанией Ford до 20 марта.

Несмотря на это, изменения вызвали путаницу на форуме Bronco, где пользователи задали несколько вопросов, в том числе, работает ли этот раунд защиты цен с предыдущим, и освобождает ли оплата резервирования от повышения цен.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшнее утро повышение цен еще не появилось в конфигураторе Ford, хотя пользователи форума обычно были точны. Autoblog связался с Ford, и представитель компании заявил, что "Bronco остается одним из наших самых популярных автомобилей, и мы продолжаем продавать все Bronco, которые производим. Покупатели могут уточнить актуальную цену у местного дилера Ford".

Несмотря на высокие цены, энтузиазм в отношении внедорожника Bronco не ослабевает. Приобрести его у дилера без заказа практически невозможно, а некоторые утверждают, что время ожидания определенных моделей достигает двух лет.

На некоторые комплектации уходит больше времени, чем на другие, причем многие пользователи форумов утверждают, что больше всего время ожидания увеличивается на V6, хардтоп и пакет Sasquatch.