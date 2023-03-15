VW обещает сверхмалый EV через два года по цене около $21 000

Недавно Volkswagen объявил о своих планах по выпуску сверхкомпактного электрического хэтчбека ID.1 по цене около 21 000 долларов. Этот автомобиль будет ориентирован на доступность и послужит вариантом начального уровня для потребителей электромобилей.

Он будет основан на платформе MEB и будет производиться после 2025 года, в основном в странах, где VW уже продает такие городские автомобили, как Polo и Up.

VW планирует выпустить десять новых электромобилей к 2026 году.

Томас Шефер, глава бренда VW, подчеркнул приверженность компании этому проекту, заявив, что ID.1 является "частью нашей ДНК" и что команда усердно работает над созданием этого автомобиля.

Ожидается, что ID.1 будет оснащен двигателем мощностью 243 лошадиные силы, а запас хода составит около 250 миль. Шефер подчеркнул важность эффекта масштаба при производстве такого компактного автомобиля, как ID.1. VW может сотрудничать со своими суббрендами, такими как Skoda и SEAT, чтобы предложить версии этого автомобиля в Европе и других регионах.