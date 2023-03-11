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Подозреваемые воры, использовавшие Tesla в качестве машины для побега, были задержаны во время зарядки автомобиля

1:55
Авто

Двое подозреваемых, обвиняемых в краже товаров на сумму более $8 000 в Буфорде, штат Джорджия, были пойманы через 15 минут после того, как остановились, чтобы зарядить свой автомобиль Tesla.

Подозреваемые воры, использовавшие Tesla в качестве машины для побега, были задержаны во время зарядки автомобиля

Полиция округа Гвиннетт сообщила Insider, что подозреваемые были арестованы примерно в 10 милях от города, когда 19 февраля пытались зарядить автомобиль возле стадиона Gas South Arena.

Полиция поделилась подробностями кражи в социальных сетях в воскресенье вместе с изображениями автомобиля, набитого коробками с игровыми системами и электрическими зубными щетками. В заявлении для Insider представитель полиции сказал, что воры убегали из магазина Sam's Club.

Свидетели сообщили полиции, ответившей на звонок 911, что пара скрылась на электромобиле - их описание затем было передано окружающим офицерам.
Неизвестно, принадлежал ли автомобиль самим ворам или он был ранее угнан.

По данным сайта компании, на полном заряде аккумулятора нынешние модели Tesla могут проехать более 300 миль.

Это не первый случай, когда преступникам мешает батарея Tesla. В 2019 году женщина в Аризоне пыталась угнать Model S, но заряд закончился, когда она уезжала.

В следующем году 21-летний молодой человек попытался угнать Model 3 в Калифорнии, но когда водитель вышел из машины, он дистанционно запер потенциального вора внутри автомобиля с помощью своего iPhone.

В 2014 году издание The Verge сообщило, что первый человек, погибший в автомобиле Tesla, угнал машину из сервисного центра, а затем разбил ее во время полицейской погони со скоростью почти 100 миль в час.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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