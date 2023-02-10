Регулятор Южной Кореи наложит штраф на немецких автопроизводителей на $33 млн

Антимонопольный регулятор Южной Кореи собирается оштрафовать на сумму $33,48 млн Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi из-за сговора компаний. Он проводился для фальсификации выбросов своих дизельных автомобилей.

Как пишет oilcapital.ru, сумма не позволит компаниям обанкротится, но важен сам прецедент. Он говорит о том, что Германия игнорирует "зелёную" повестку.

Ранее Южная Корея уже накладывала штраф на Mercedes-Benz и его корейское подразделение за предоставление ложных данных о выбросах в 2022 году. Еврокомиссия взыскала с Volkswagen и BMW €875 млн в 2021 году.

Подобные случаи могут привести к проверке немецких автомобилей другими странами на предмет соответствия заявленным экостандартам.