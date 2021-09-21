В Германии экологи подали в суд на BMW и Mercedes-Benz

В Германии экологи из компании Deutsche Umwelthilfe подали в суд на корпорации BMW и Mercedes-Benz. Причиной послужили высокие, по мнению членов организации, выбросы углекислого газа из-за автомобилей.

Кроме того, защитники природы планируют добиться запрета на выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания через девять лет. По словам адвоката экологов Ремо Клингера, они имеют право отстаивать решения Парижского соглашения по климату. Также юрист добавил, что документу должны следовать не только власти, но и корпорации.

"Корпорации несут ответственность за выбросы CO2 больше, чем целые промышленно развитые страны", — подчеркнул Ремо Клингер, слова которого привели ТАСС.

Напомним, что первого сентября сотрудники Greenpeace подали в суд на правительство Великобритании, так как власти выдали разрешение Oil & Gas UK на добычу нефти в Северном море. По мнению представителей компании, если ограничить её деятельность, страна потеряет ресурсную независимость.

Ранее эколог Алексей Пилясов и эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказывали Pravda.Ru, что лучше для государства: благоприятная экология или ресурсная независимость.

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