Эксперт: "Рыночные перспективы "Москвича 3" достаточно туманны"

Уже сообщалось, что московский автомобильный завод "Москвич" возобновил работу. Продажи начнутся в Москве уже в январе, а по всей России — в марте.

А что такое "Москвич 3" и какие перспективы у модели, в беседе с Pravda.Ru рассказывает автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

"На самом деле, "Москвич 3" — это не совсем "Москвич", по сути, это JAC JS4 — автомобиль китайского производства и сертифицирован он был в Белоруссии. По большому счету, сейчас на конвейере "Москвича" начинается сборка китайских автомобилей", — отметил аналитик.

По его словам, на российском авторынке сейчас ситуация достаточно странная. С одной стороны, деньги у людей есть, но вот предложений недостаточно много. Особенно возникает проблема в низком и среднем бюджетном сегментах. Поэтому, если автомобиль будет подаваться как "Москвич", то его рыночные перспективы достаточно туманны.

Ведь важно не только купить автомобиль, важно, чтобы этот автомобиль было, где обслужить. И наличие хорошо работающей сервисной сети — это всегда проблема для запуска любого нового бренда. Понятно, что у компании JAC есть свои мощности, чтобы обслуживать эти автомобили.

"Но тогда, либо называйте его JAC, либо называйте его "Москвич". Если речь пойдет о создании каких-то дилерских центров, то пока люди к ним привыкнут, пройдет время. Так что я подозреваю, что сразу ажиотажного спроса на эти автомобили не будет", — подытожил Васильев.