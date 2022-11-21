Lada Granta навсегда уходит с конвейера

В этом году со сборочного конвейера уходит популярный хэтчбек Lada Granta.

Нет этой машины и в планах на 2023 год. У хэтча всегда были весьма скромные продажи, и по данному показателю авто уступало даже Lada XRAY, которая также снята с производства.

На данный момент семейство Granta производят в трёх видах — лифтбек (самый популярный кузов в линейке), седан и универсал. Универсальный кузов также выпускают в варианте Cross.

Машины под капотом имеют силовую установку на 1,6 л., с мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой "механикой". Автомобиль не имеет систем ABS и ESP.

Ценники на "Гранту" начинаются от 678 300 рублей (в кузове седан), самая дорогая в линейке машина — Granta Cross (742 300 руб.).