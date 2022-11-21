После того, как Peugeot Motocycles купил индийский Mahindra, вышел уже ряд новых моделей под флагом Peugeot.
Однако они были скутерами.
Теперь на подходе мотоцикл. На мотосалоне EICMA-2022 в Милане Peugeot представил своё детище — PM-01 300. Он идеально вписывается в класс машин на 300 кубических см.
Мотоцикл имеет одноцилиндровый двигатель объёмом 292,4 "кубиков" с электронным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Мощность движка — 29 лошадиных сил.
По мощности PM-01 300 конкурирует с BMW G 310 R и Honda CB300R.
У мотоцикла светодиодная оптика и цветной TFT-дисплей. Вместимость топливного — 12,5 л., чего хватит на несколько сотен км. Ценника у новинки пока нет, он появится ближе к весне, когда байк поступит "на прилавки".
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