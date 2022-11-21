В России появится новый бюджетный мотоцикл на 300 "кубиков"

После того, как Peugeot Motocycles купил индийский Mahindra, вышел уже ряд новых моделей под флагом Peugeot.

Однако они были скутерами.

Теперь на подходе мотоцикл. На мотосалоне EICMA-2022 в Милане Peugeot представил своё детище — PM-01 300. Он идеально вписывается в класс машин на 300 кубических см.

Мотоцикл имеет одноцилиндровый двигатель объёмом 292,4 "кубиков" с электронным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Мощность движка — 29 лошадиных сил.

По мощности PM-01 300 конкурирует с BMW G 310 R и Honda CB300R.

У мотоцикла светодиодная оптика и цветной TFT-дисплей. Вместимость топливного — 12,5 л., чего хватит на несколько сотен км. Ценника у новинки пока нет, он появится ближе к весне, когда байк поступит "на прилавки".