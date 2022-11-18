Первая "Лада Веста"-2022 сошла с конвейера

На сборочной линии завода "АВТОВАЗ" произведена тестовая сборка Lada Vesta NG. В ходе испытаний инженеры проверили корректность работы перенесённого оборудования и технологий.

Также проверена работа всех функций, пишет "За рулём".

Тестовая машина останется на сборочной площадке. В дальнейшем она будет использоваться лишь для обучения персонала предприятия.

В ближайшие месяцы автогигант продолжит процессы подготовки к серийному выпуску Vesta NG: полностью отладит оборудование, организует производственные и логистические схемы.

Пока "Веста" будет сходить с конвейера с МКПП. Старт выпуска авто намечен на март будущего года.