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Первая "Лада Веста"-2022 сошла с конвейера

Авто

На сборочной линии завода "АВТОВАЗ" произведена тестовая сборка Lada Vesta NG. В ходе испытаний инженеры проверили корректность работы перенесённого оборудования и технологий.

Также проверена работа всех функций, пишет "За рулём".

Тестовая машина останется на сборочной площадке. В дальнейшем она будет использоваться лишь для обучения персонала предприятия.

В ближайшие месяцы автогигант продолжит процессы подготовки к серийному выпуску Vesta NG: полностью отладит оборудование, организует производственные и логистические схемы.

Пока "Веста" будет сходить с конвейера с МКПП. Старт выпуска авто намечен на март будущего года.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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