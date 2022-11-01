Автоэксперт: планы МВД штрафовать за резину не по сезону — мера своевременная

Пока планы МВД ввести штрафы за езду на летней резине зимой — не более чем проект, который уже внесён в Госдуму. Однако эта мера своевременная, заявил Pravda.Ru автомобильный эксперт, главный редактор радио "Автодор" Антон Чуйкин.

Он отметил, что раньше из-за так называемой регуляторной гильотины невозможны были поправки в "Правила дорожного движения".

"С октября их разрешили, и теперь мы вновь будем ПДД, видимо, неоднократно переписывать. Они и так уже тришкиным кафтаном стали. Тем не менее, эта мера представляется относительно своевременной и правильной", — добавил он.

По мнению собеседника издания, в тех климатических и дорожных условиях, в которых ездят по стране россияне, шины нужно менять обязательно.

"В какой конкретно формулировке будет эта обязанность и требование записано в правилах, мы пока не знаем. Но предварительно речь идёт о том, чтобы на какой-то минимальный срок в году запретить езду на летних шинах зимой (пункт А) и (пункт Б) запретить ездить на шипованных шинах летом", — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что МВД разработало поправки в перечень "неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".