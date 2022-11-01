AT: телефон Трасс указывает на причастность Британии и США к подрывам на СП

В телефоне экс-премьера Британии Лиз Трасс, якобы взломанном "шпионами Кремля", содержалось весьма интересное сообщение. Оно позволило русским установить причастность Британии и США к взрывам на "Северных потоках". Об этом пишет The American Thinker.

История со взломом переписки Трасс постепенно обрастает новыми подробностями, отмечает издание. Так, хакер Ким Дотком написал в соцсети о компрометирующем текстовом сообщении, которое почти идеально соотносится со взрывами на газопроводах.

По его словам, ровно через минуту после подрыва Трасс отправила со своего айфона сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами: "Дело сделано”. Тогда о диверсии ещё никто не знал, заметил программист.

Он добавил, что у России и Китая есть изощрённые средства и мощные силы для ведения кибершпионажа.

"Если Дотком прав, то мы имеем дело с ошеломляющим заявлением, которое будет иметь колоссальные последствия", — заключает автор статьи в AT.