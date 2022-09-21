Автоюрист оценил полезность мобильного приложения "Госуслуги Авто"

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал Pravda.Ru решение ГИБДД разрешить водителя предъявлять электронные права в тестовом режиме с 1 октября.

"Мобильное приложение "Госуслуги Авто" давно уже тестируется. Туда можно забить и водительское удостоверение, и СТС-ки, и страховки на свою машину. Бывает, что водители забывают свои права дома и сталкиваются с неприятностями. Теперь же в этом не будет ничего страшного", — заявил автоэксперт.

По его словам, инициатива ГИБДД направлена на улучшение комфорта и безопасности автомобилистов.

"Приложение работает очень хорошо. Как правило, люди забывают телефон гораздо реже, чем бумажные права. Мы с вами живем в веке компьютеризации, когда уже пора переходить на электронный формат документов", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил, что водительское удостоверение в приложении "Госуслуги Авто" можно будет предъявлять уже с 1 октября. Пока нововведение действует в тестовом режиме.