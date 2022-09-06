Беспредел на российских дорогах: будет ли свет в конце туннеля

В последние лет 15, если не больше, все СМИ — от центральных до региональных — сообщают о беспределе на российских дорогах. Чаще всего идёт речь о пьяных водителях.

C января по июль в Забайкалье произошло 143 аварии по вине пьяных водителей. Лидером стал Краснодарский край, там число "пьяных" ДТП составило 240. На последнем месте оказалась Москва — 132 ДТП. Поверим на слово цифрам.

А сотни заголовков наших СМИ о криминале на дорогах идут и идут: журналисты соревнуются в кровожадности типа "перемолотые кости", "окровавленные тела", "дети остались сиротами" и тд и тп.

Трагедия нынешней России не только в беспределе на дорогах (а это, кстати, чаще всего, превышение скорости, пьянство и автомобили, которые по техническому состоянию больше напоминают телеги), но и в том, что дорожные аварии уносят сейчас жизни сотен людей. А это, вероятно, больше, чем наших ребят погибает в ходе спецоперации на Украине.

И самое страшное: в результате дорожных аварий всё больше появляется сирот. Под колёсами или в результате "таранных" ударов Россия теряет сотни детей, подростков, молодых людей, которых государство вычёркивает из своих соцпрогнозов о народонаселении. Увы, даже беременные женщины всё чаще попадают в криминальные сводки аварий на наших дорогах.

Преступник на колёсах должен отвечать по УК

Можно назвать апофеозом нынешней судебно-исполнительной системы или государственного беспредела случай с малышом в подмосковной Балашихе. Когда погибшего под колёсами малыша просто накачали спиртягой и заявили, что он был пьян. Куда уж больше. Пример заразителен.

Конечно, всем, кто пережил покрышку на своём теле, кому перемололи кости или чьему автомобилю поддали под зад на скорости более 150 км/ч, хочется какой-то определённости. Даже на том свете мы будем материться на власть, которая спускает преступления с рук своим крышованным пьяным корешам, отправляющим нас на тот свет. Но мы пока ещё живы и пытаемся призвать преступников к ответу.

По данным столичного ГИБДД, с начала 2022 года в городе выявлено 9,2 тысячи случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Среди них — 635 водителей за рулём машин сервисов каршеринга, а также 288 таксистов. Про "ангелов" речь не идёт.

Конечно, можно иногда и не давить, а просто покататься, как кавказцам, по московскому Александровскому саду. В Штатах их просто пристрелили бы на месте. У нас сейчас не положено. Понятно, в Вашингтоне они бы себя так не вели.

Все законы исполняются под страхом наказания, а не по методичкам

Методическое пособие по выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также находящихся под воздействием других веществ, разработал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Авторы методички сообщили, что создали её, в первую очередь, для неопытных сотрудников ГИБДД. Пособие насчитывает 100 страниц и подробно объясняет, как обнаружить автомобиль с пьяным водителем за рулём, на каких марках машин чаще всего передвигаются эти люди, а также, почему необходимо проводить рейды в определённые праздничные дни, например, в День пограничника или День ВДВ.

А давайте, ещё сделаем праздник пехоты, ВМФ, интендантской службы, внутренних войск, артиллерии и ракетных войск. У нас тогда в стране машин и людей на "зебрах" не останется.

Пьяного человека за рулём автомобиля хорошо видно на дороге, уверяют наши эксперты. Это действительно открытие. По результатам опроса "опытных" служащих ДПС, составлен перечень наиболее характерных признаков пьяного водителя:

автомобиль "виляет" на полосе движения,

ближний свет не включён,

машина едет с сильно заниженной скоростью (я бы сказал, с повышенной),

водитель с опозданием реагирует на сигналы светофора,

он резко меняет стиль вождения, когда в поле зрения оказываются сотрудники ДПС.

Всё это хрень, извините за выражение, потому что, если у вас есть "крыша", чёрт знает, какая, сегодня вы можете и вилять, и не включать, и плевать на ДПС. Как когда-то говорила мне сотрудница Госдумы: при встрече ненароком покажи удостоверение госслужбы. Ну, а уж блатные номера, их-то сотрудники ДПС знают лучше, чем историю России. Вот и вываливаются в дупель пьяные убийцы на колёсах, исчезая безнаказанно в кустах под софитами видеокамер СМИ. А потом последние сообщают, что за рулём был какой-то Пупкин, которого и не сыскать.

А что у них

Пьют, давят и бьются на дорогах не только в России.

Пройдёмся по стране Жюль Верна. Не всё же им на воздушном шаре летать. Франция занимает одно из ведущих мест по аварийной ситуации в результате "амбре" на дорогах. Вот, что пишут тамошние эксперты.

Установлено, что уровень 0,3-0,5 г алкоголя на литр крови соответствует для лиц среднего телесложения потреблению трёх или двух стаканов вина (в наших реалиях — это лимонад) и уже достаточен, чтобы снизить предусмотретительность и способность определить дистанцию. Кроме того, определить адаптацию к темноте.

Забавно, что ещё французы пишут о расслабленности и игривости водителей. В наших условиях мы лезем за гаечным ключом, а более обеспеченные — за травматом. Более высокопоставленные алкаши могут вас грохнуть и из "наградного" оружия.

Отметим, что при 0,5-0,8 г "шоффер" доволен собой. А бдительность он оставляет для пешехода под его колесами или смятой под тяжёлым внедорожником легковушки.

При уровне 0,8-1,5 г, в подпитии, вы уже вряд ли сможете контролировать свой мозг. Рефлексы нарушаются, а авто вы управляете как велосипедом, когда падение в канаву посчитаете лёгким развлечением. А вот после 1,5 г лучше не попадаться на глаза французской полиции.

Отмечу, что 5 г алкоголя в литре крови — это смерть. Хотя, чаще всего — это смерть окружающим. У нас же заявляют, как в известном фильме, "у кого надо нога", "мне стало плохо".

Вот и отделываются наши "градусы" на колёсах за смерть человека, в лучшем случае, административным штрафом. А новая Россия перебила уже все рекорды по гуманности к своим пьяным "шумахерам".

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