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Что происходит с авторынком в РФ: экспансия "китайцев" началась

Авто

Сегодня ситуация на российском автомобильном рынке, согласно времени, весьма запутанная. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Что происходит с авторынком в РФ: экспансия "китайцев" началась

По его словам, вопрос "что происходит с авторынком РФ" вызывает смешанные чувства и эмоции.

"Вопрос, на который можно ответить либо одним словом, но нецензурным, либо очень долго. С одной стороны, наблюдается явный дефицит автомобилей привычных нам брендов. С другой стороны, некоторые автомобили можно приобрести, просто цена на них увеличилась в 4-5 раз. Это, конечно, кошмар", — отметил аналитик.

Но на рынок начинают активно приходить новые китайские бренды. И сейчас для китайского автопрома идеальное время, уверен обозреватель.

"У китайцев есть такая пословица, что кризис — это время больших возможностей. Сейчас это и произошло. Дело в том, что в последнее время китайские автомобили по уровню дизайна, по качеству, по уровню технологией, по характеристикам управляемости находятся на уровне лучших европейских образцов, а в чем-то даже и превосходят", — подчеркнул Васильев.

Он убеждён, что вся Европа оказалась в ситуации, когда на российском рынке они физически не представлены. И у китайского автопрома появляется идеальная возможность занять эту нишу. Но самое главное, россияне от этого только выиграют, потому что китайский автопром достаточно любопытен и интересен. Эксперт заявил, что сейчас начинается эпоха автопрома из Поднебесной.

Также от отмечает, что российский автопром продолжит присутствовать на рынке, и не потеряет свою клиентскую базу.

"Конечно, сейчас из-за отсутствия комплектующих, имеется в виду высокотехнологичных — это подушки безопасности, системы АВС, блоки управления и так далее, выпуск ряда моделей существенно сокращён. Но это дело десятое. Потому что рано или поздно замена найдется", — говорит собеседник Pravda. Ru.

А значит, каких-то глобальных изменений с точки зрения российского автопрома ожидать не приходится. Он будет существовать, как и существовал, будет пользоваться спросом хотя бы по причине того, что цены на российские автомобили привлекательны.

Также Васильев ожидает, что в ближайшее время начнёт просыпаться и корейский автопром. Они очень долго отвоевывали свою позицию на российском рынке и уступать ее Китаю корейцы не согласны.

"Сейчас мы наблюдаем такую интересную ситуацию неустойчивого состояния рынка, при котором на рынок начинает заходить новый игрок в виде Китая, который раньше присутствовал формально, и особо какие-то остановки не делал, то сейчас у китайцев реальный шанс рынок подмять под себя и подмять не с самой плохой продукцией, на самом деле", — подытожил автожурналист.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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