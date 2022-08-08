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Угонщики успешно подстраиваются под ситуацию на авторынке

Авто

С ухудшением ситуации на автомобильном рынке изменилось и поведение автоугонщиков.

Угонщики успешно подстраиваются под ситуацию на авторынке

Популярные марки машин теперь воруют для разбора на запчасти. Об этом сообщил главный редактор издания "За рулём" Максим Кадаков.

"Чаще всего угоняют автомобили, которые наиболее популярны в том или ином сегменте. Если мы говорим об относительно доступных машинах, то это LADA, некоторые модели KIA, Hyundai. В основном сейчас угоняют для того, чтобы разобрать и продать. Все мы прекрасно знаем ситуацию с запчастями, с их доступностью и ценами. Сейчас пошла такая волна, некий всплеск уже есть. Его предсказывали ещё в марте, я об этом говорил не раз, так оно и случилось", — изданию Радио 1 рассказал автоэксперт.

Среди дорогих авто тоже имеются "любимые" среди воришек. Такие угоняют, чтобы перепродать в других регионах с переделанными документами, подчеркнул собеседник издания.

ГИБДД сегодня с этим борется, внедряя электронные ПТС, но двойники всё равно есть. Бывает, что человек в Саратове получает штраф за нарушение в Санкт-Петербурге. Потом оказывается, что там ездит такое же авто такого же цвета. Водителю потом весьма трудно доказать, что его машина "чистая", отметил аналитик.

По его словам, если ситуация на рынке не изменится, количество угонов вырастет в разы. Обозреватель также дал совет, как предотвратить угон машины.

"Полностью обезопасить себя от угона можно только застраховав автомобиль, частично — установив противоугонные системы, причём как электронные, так и механические — блокираторы на коробки, на педали и так далее. Но если вы всё это ставите, то пользоваться этим надо постоянно, а не время от времени, когда не лень. Но, надеюсь, мы всё-таки не вернёмся в 90-е годы, когда к человеку подходили в тёмном переулке и вежливо просили ключи от машины", — заявил Кадаков.

Он также посоветовал владельцам авто, у которых угнали транспортное средство, обратиться в страховые компании и оформить полисы КАСКО на более крупную "страховку", если с момента их оформления ценник на автомобиль значительно поднялся.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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