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Автоэксперт призвал исправить проблемы онлайн-базы в "Витрине данных ГИБДД"

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Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с Pravda.Ru положительно оценил онлайн-базу данных о нарушителях правил дорожного движения. Однако специалист отметил, что и в прошлом компании получали подобную информацию от Госавтоинспекции.

Автоэксперт призвал исправить проблемы онлайн-базы в "Витрине данных ГИБДД"

"Когда юридическое лицо принимало на работу какого-нибудь Васю Пупкина, оно имело право направить запрос в ГАИ и узнать о серьёзных нарушениях ПДД, лишении прав. Это был спорный момент, всё же речь шла о разглашении персональных данных, но такая практика была. Сейчас её пытаются узаконить", — сказал эксперт.

Вместе с этим он подчеркнул, что в базу должны вносить достоверные сведения. Как заявил собеседник издания, сейчас в ней можно найти информацию о нарушениях, которые совершили в 1995 году.

"Сегодня в системе половину сведений нужно отправить в архив, потому что все сроки истекли. Если такая информация будет удаляться через год после наказания водителя за какое-либо нарушение, пусть базу используют. Но я боюсь, что так делать не будут, потому что и сейчас этим не занимаются", — заключил Травин.

Ранее на официальном сайте правовой информации сообщили, что с первого июля в нашей стране заработают системы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД". Работодатели смогут получать сведения о нарушениях ПДД и лишении водительских прав, подчеркнули представители МВД.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Игорь Моржаретто
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