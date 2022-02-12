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Автор Дмитрий Плотников

Запатентована новая панель приборов Lada Vesta с необычными символами

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В российское патентное ведомство подана заявка от АвтоВАЗа, касающаяся интерьера будущей Lada Vesta. Опубликованные официальным порталом изображения позволяют разглядеть содержание приборных шкал и цифрового дисплея.

Запатентована новая панель приборов Lada Vesta с необычными символами

Тахометр и спидометр получат привычную оранжевую окантовку, а между стрелочными приборами дизайнеры расположили монохромный цифровой дисплей, на который будет выводиться подробная информация для водителя. Верхняя инструментальная полоска состоит из часов, индикатора экологичного режима движения и показаний температуры за бортом. Ниже находится указатель работы круиз-контроля и некий загадочный символ. Эксперты предположили, что иконка означает включение режима удержания полосы или автоматической парковки.

Средний индикатор показывает расход бензина, а на нижнем ярусе можно видеть указатель режима АКПП, индикацию открытой двери и полоску уровня топлива. Также патентные изображения позволяют разглядеть иконку системы «старт-стоп» (обычно она отображается перечеркнутой литерой «А» в круглом обрамлении). Ранее официальные источники не сообщали, что покупателям обновлённой Vesta будет доступна подобная функция.

В интернете уже мелькала инсайдерская информация, что топовые версии Vesta FL будут оснащаться полностью цифровыми приборными панелями. В самую богатую комплектацию также войдёт планшет посередине торпедо.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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