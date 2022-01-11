Самые востребованные в России авто с пробегом - Lada Priora и Lada 2114

Lada Priora и Lada 2114 были самыми востребованными автомобилями с пробегом в 2021 году. Исследование провели эксперты Авито Авто. Как сообщают "Известия", на третьем месте оказалась Lada Granta, на четвертом — Lada Kalina, на пятом — Ford Focus. Далее идут седан Lada 2107, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2110 и Нива.

В прошлом году продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли почти на 5%. Средняя стоимость машины б.у. за год выросла на 218% и составила почти 350 000 рублей.

Pravda.Ru писала, что в России до конца 2021 года ожидается дефицит подержанных автомобилей. Это вызвано массовым спросом на машины: люди скупают их из-за роста цен.