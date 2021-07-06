До конца 2021 года в России будет расти дефицит автомобилей с пробегом, сообщили эксперты в интервью URA. RU.
"До конца этого года, я думаю, дефицит на автомобили с пробегом в стране сохранится, он будет постепенно уменьшаться, но будет дефицит", — сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.
Растущий дефицит машин с пробегом, считает он, вызван массовым спросом на автомобили: люди скупают машины из-за роста цен.
Дефицит сохранится в стране до конца этого года в стране сохранится дефицит автомобилей, заявил вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль.
Если б/у автомобили будут дорожать, то возобновится ввоз подержанных машин из Европы и США, добавил он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?