В России до конца года ожидается дефицит подержанных автомобилей

До конца 2021 года в России будет расти дефицит автомобилей с пробегом, сообщили эксперты в интервью URA. RU.

"До конца этого года, я думаю, дефицит на автомобили с пробегом в стране сохранится, он будет постепенно уменьшаться, но будет дефицит", — сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Растущий дефицит машин с пробегом, считает он, вызван массовым спросом на автомобили: люди скупают машины из-за роста цен.

Дефицит сохранится в стране до конца этого года в стране сохранится дефицит автомобилей, заявил вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль.

Если б/у автомобили будут дорожать, то возобновится ввоз подержанных машин из Европы и США, добавил он.