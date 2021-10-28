Идеальный автомобиль для начинающего водителя – иномарка с «механикой»

Идеальный автомобиль для начинающего водителя - подержанная иномарка с механической коробкой передач. Так считает 48% опрошенных россиян.

По их словам, необходимо набраться опыта на «свежем» автомобиле с пробегом, так как вероятность поломок у него меньше. Еще 40% респондентов высказали мнение, что новичку нужно покупать машину, которую не жалко.

Опрос провел сервис «Авто.ру». Его результаты публикует РИА Новости

Лишь 12% опрошенных рекомендуют покупать новый автомобиль.

Как считают 67% опрошенных, первой машиной должна быть иномарка, так как среди этих автомобилей проще найти тот, что находится в идеальном состоянии. Также 62% респондентов высказали мнение, что набираться опыта лучше на машине с механической коробкой передач.

В частности россияне советуют новичкам Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane или BMW 1 серии. 15% жителей страны считают, что нужно выбирать компактный автомобиль. 13% - кроссовер из-за комфортной посадки водителя.

Также россияне рассказали, какой автомобиль они хотели бы иметь первым. В начале списка Toyota Camry, далее идут KIA Rio, Skoda Octavia, Ford Focus и BMW 4 серии.

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