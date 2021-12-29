Глава Минпромторга Мантуров: рост цен на автомобили в РФ замедлится в 2022 году

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в следующем году в России замедлятся темпы роста стоимости автомобилей.

Ранее он информировал, что цены на российские машины в 2021-м увеличились на 5-8%, на импортные — примерно на 20%. По словам аналитиков "Автостата" таких показателей на рынке авто не наблюдалось с 2014 года, передаёт РИА Ноовости.

"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в 2022 году снизятся", — сказал Мантуров.

Эксперты называют следующие предварительные причины, повлиявшие на рост стоимости транспортных средств:

Нехватка машин в дилерских организациях;

Подорожание продукции из металла, логистических услуг;

Инфляция в стране;

Сохранение экономических санкций со стороны США и ЕС;

Напряжённая ситуация с государственной поддержкой автопрома.

Ранее в агентстве "Автостат" сообщали, что по итогам 11 месяцев 2021 года рекомендованные производителями розничные цены на легковые автомобили в России выросли в среднем на 23%.

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