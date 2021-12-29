Руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в следующем году в России замедлятся темпы роста стоимости автомобилей.
Ранее он информировал, что цены на российские машины в 2021-м увеличились на 5-8%, на импортные — примерно на 20%. По словам аналитиков "Автостата" таких показателей на рынке авто не наблюдалось с 2014 года, передаёт РИА Ноовости.
"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в 2022 году снизятся", — сказал Мантуров.
Эксперты называют следующие предварительные причины, повлиявшие на рост стоимости транспортных средств:
Ранее в агентстве "Автостат" сообщали, что по итогам 11 месяцев 2021 года рекомендованные производителями розничные цены на легковые автомобили в России выросли в среднем на 23%.
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