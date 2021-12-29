EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боррель: европейские военные могли бы обучать руководство украинской армии
В Московской области насмерть замёрз 11-летний мальчик
Памятник национальному герою Украины поставили под круглосуточную охрану
Дима Билан рассказал о тяжбах за именной бренд и встречу с Япончиком
Эксперт Иванников назвал меры защиты жилья от краж в новогодние праздники
Замглавы МИД Сыромолотов: потенциал ИГ* в Сирии удалось существенно ослабить
В России запустят аналог образовательного TikTok
Шварценеггер официально стал холостяком после десяти лет судов
Рейтинг литовского правительства внутри страны "пробил дно"

Глава Минпромторга Мантуров: рост цен на автомобили в РФ замедлится в 2022 году

Авто

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в следующем году в России замедлятся темпы роста стоимости автомобилей.

Глава Минпромторга Мантуров: рост цен на автомобили в РФ замедлится в 2022 году

Ранее он информировал, что цены на российские машины в 2021-м увеличились на 5-8%, на импортные — примерно на 20%. По словам аналитиков "Автостата" таких показателей на рынке авто не наблюдалось с 2014 года, передаёт РИА Ноовости.

"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в 2022 году снизятся", — сказал Мантуров.

Эксперты называют следующие предварительные причины, повлиявшие на рост стоимости транспортных средств:

  • Нехватка машин в дилерских организациях;
  • Подорожание продукции из металла, логистических услуг;
  • Инфляция в стране;
  • Сохранение экономических санкций со стороны США и ЕС;
  • Напряжённая ситуация с государственной поддержкой автопрома.

Ранее в агентстве "Автостат" сообщали, что по итогам 11 месяцев 2021 года рекомендованные производителями розничные цены на легковые автомобили в России выросли в среднем на 23%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Игорь Моржаретто
Последние материалы
Памятник национальному герою Украины поставили под круглосуточную охрану
Дима Билан рассказал о тяжбах за именной бренд и встречу с Япончиком
Эксперт Иванников назвал меры защиты жилья от краж в новогодние праздники
Замглавы МИД Сыромолотов: потенциал ИГ* в Сирии удалось существенно ослабить
В России запустят аналог образовательного TikTok
Шварценеггер официально стал холостяком после десяти лет судов
Япония установила мировой рекорд по здоровому долгожительству
Рейтинг литовского правительства внутри страны "пробил дно"
В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать вино на Новый год
"Люди срежут провода": озвучены тайные предсказания Ванги на 2022 год
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников