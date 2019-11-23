Какой привод лучше: передний или задний? Плюсы и минусы

Часто при покупке автомобиля встает вопрос о выборе привода. Критериев этого выбора существует огромное количество. Разбираемся какой привод лучше, безопаснее и проходимее, читая статью ниже.

Безопасность

Прежде всего стоит отметить разницу в поведении автомобиля на скользкой и мокрой дороге. Переднеприводный автомобиль здесь имеет ряд преимуществ, ведь его труднее пустить в занос, и управляемость у него значительно выше. Многие начинающие водители в качестве первого своего автомобиля выбирают переднеприводную модель. Однако если занос все-таки произошел, то выйти из него намного проще именно на заднем приводе.

Проходимость

В этом плане все говорит в пользу переднеприводного авто. Во-первых, на этом типе авто обеспечивается более хорошая сцепляемость с дорогой. Во-вторых, направление движения имеет устойчивый курс, так как передние колеса являются и ведущими и рулевыми. И наконец, если автомобиль забуксировал в снегу, выбраться из сугроба будет проще на переднем приводе.

Подъем

Если опускать первенство полного привода в данном аспекте, и выбирать между задним и передним, выбор стоит делать в пользу последнего. Взбираться в гору будет значительно легче на переднеприводном авто, так как он будет неизменно тянуть автомобиль наверх, в то время как на заднем приводе авто может развернуть.

Разгон

Здесь лавры победителя отдаются заднему приводу. На обычной ровной дороге разгон заднеприводного авто пройдет в несколько раз быстрее, чем переднеприводного за счет хорошего сцепления.

Повороты

Поведение автомобиля во время поворота также зависит от привода. Переднеприводные автомобили имеют множество деталей на передней оси из-за выполнения ими двойной функции, поэтому угол поворота у них заметно меньше, чем у заднеприводных моделей. Тем не менее, при высокой скорости последние могут не суметь совладать с крутящим моментом, что приведет к скольжению по дороге.

Какой привод лучше

Передний привод, определенно, имеет больше преимуществ, чем задний. Он расходует меньше топлива, авто с передним приводом не требует дорогостоящего ремонта, и сама покупка его обойдется дешевле. Также вести такой автомобиль проще как в хороших, так и в плохих погодных условиях.

В целом, можно сделать вывод, что важен не тип привода, а то, как водитель управляет автомобилем. Если вы имеете довольно внушительный опыт езды на машине, вы смело можете делать выбор в пользу заднеприводного авто. Начинающим водителям и тем, кто чувствует себя неуверенно на дороге, специалисты рекомендуют остановиться на машине с передним приводом.

Фото: tdiservice.ru