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Эксперт объяснил принцип работы приложения для штрафов за нарушения ПДД по фото

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Приложение для фиксации нарушений ПДД по фото и видео не сможет штрафовать водителей только по факту соответствующих жалоб, заявил Pravda. Ru президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, комментируя планы создать в России программное обеспечение для фиксации нарушений ПДД гражданами.

Эксперт объяснил принцип работы приложения для штрафов за нарушения ПДД по фото

"Мы не знаем пока сути этого проекта и как он будет закреплен и обоснован в Кодексе административных правонарушений. Но мы можем с вами предполагать только одно: закон никто не будет существенным образом менять и никто не будет отбирать функцию вынесения постановлений у сотрудников ГАИ или иных уполномоченных на то органов", — заявил эксперт.

При этом он призвал не верить фейковым материалом, в которых говорится о том, что приложение сможет автономно штрафовать нарушителей.

"Прошла совершенно нелепая информация, точнее, дезинформация, что по фотографиям, которые присылают все добровольцы, имеющие в телефоне, в смартфоне программу "Помощник Москвы", что сама программа и будет штрафовать. Фактически мы с вами, фотографируя машину какого-то нарушителя, будем накладывать на автомобиль штраф. Но это бред сивой кобылы. Такого никогда не было и быть такого не может", — объяснил специалист.

По его словам, внедрение подобного программного обеспечения призвано облегчить процедуру подачи жалобы на нарушение ПДД от стороннего наблюдателя.

"Единственное, пытаются, насколько я понимаю, несколько облегчить саму процедуру, например, если мы с вами сфотографировали машину нарушителя, стоящую на газоне или под знаком, запрещающим остановку, чтобы нас с вами не вызывали в ГАИ в качестве свидетеля, наверное, "Помощник Москвы" или какой-то его аналог, который, я надеюсь, будет сертифицирован, позволит просто нам передать информацию, но не выступать при этом в качестве свидетеля, то есть никуда не ездить, никакие показания не давать. Но это лишь предположение", — добавил Травин.

Ранее Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина сообщило о том, что в России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео.

Сообщается, что приложение с неофициальным названием "Народный инспектор" планируется внедрить на базе "Помощника Москвы".

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Автор: Кирилл Горшенин, Куратор: Игорь Моржаретто
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