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Автоэксперт не считает приложение для фотофиксации хорошей идеей

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В России ведутся работы по созданию нового приложения, при помощи которого власти и сотрудники ГИБДД надеются уменьшить количество ДТП.

Автоэксперт не считает приложение для фотофиксации хорошей идеей

К слову, нечто подобное в России уже хотели вводить в 2016 году, но потом передумали.

Суть очередного ноу-хау проста: любой гражданин сможет сделать на него фотографию авто, которое, к примеру, припарковано в неположенном месте. И нарушитель — владелец машины — получит штраф. Без протокола.

Автомобилисты уже назвали идею законотворцев "узаконенным стукачеством". С ними почти согласен Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, заявивший в интервью "Общественной службе новостей", что пользы от этого приложения будет в разы меньше, чем вреда.

Как пояснил Шапарин, это нововведение в первую очередь будет способствовать увеличению конфликтности между людьми.

"Пока телефон найдёт все необходимые спутники, погрешность в точности изображения будет составлять метры, а не сантиметры. И, следовательно, такие штрафы станут пачками оспаривать в суде. Но это не самое неприятное. Мы увидим огромный рост конфликтов на дорогах. Уже сейчас в чатах фигурируют слова "стукач” и "крыса”.

Если в обществе так будут воспринимать людей, которые фиксируют нарушения, то я подозреваю, что у проктологов работы добавится — телефоны будут доставать", — отметил автоэксперт, добавив, что загруженность сотрудников ГИБДД, равно как и число нарушений ПДД, меньше не станут.

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"Видеорегистрация нарушений ПДД — это не донос".
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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