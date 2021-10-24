Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"

Новая модификация УАЗ-452 ("Буханка") восхитила читателей болгарского интернет-издания "Факти", которые высоко оценили надёжность и проходимость российского полноприводного автомобиля.

Ранее Ульяновский автомобильный завод сообщил, что планирует поставлять в Чили новую модификацию УАЗ-452 ("Буханка"), оснащённую кондиционером.

Комментируя новость об автомобиле, пользователь Купувам написал: "Покупаю сразу три — на одном езжу, две в запасе".

Другой читатель "Факти" отметил, что российские "Буханки" и "Нивы" пользуются большим спросом в горных районах Германии.

По мнению ещё одного пользователя, ни один роскошный джип не сравнится с УАЗ по проходимости.

Один из комментаторов рассказал, что в Магадане на 50-градусном морозе джипы не заводятся, а "Буханка" "везде проходит, ей не страшны ни грязь, ни снег". Он отметил, что УАЗ и "Нива" являются самыми продаваемыми полноприводными машинами в странах Южной Америки, потому что хорошо преодолевают джунгли Амазонки и горные дороги Анд.

"В Японии "Буханки" разлетаются как горячие пирожки, там целый культ — подумайте, почему", — написал читатель болгарского издания.

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