Эксперт: опытному автомобилисту никакая камера видеофиксации не страшна

Как камеры на дорогах провоцируют эффект кенгуру, может ли навигатор предупреждать о мобильных камерах, а также о том, когда Госдума примет новый КоАП и блок поправок в ПДД, рассказал Pravda.Ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Загадочная средняя скорость

— Игорь, ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Эта фиксация действовала в разных регионах около семи лет, а понятие "средняя скорость" отсутствовало в ПДД. Как вы это прокомментируете?

— Нигде в России, судя по официальному ответу из ГИБДД, такие нарушения не фиксируются, хотя доселе в ГАИ говорили, что это полезная штука, и она хорошо сказалась на количестве ДТП. Вот по какой причине. Когда водитель видит впереди камеру фотовидеофиксации, или его навигатор предупреждает, или знак стоит, то он резко тормозит. Это опасно, потому что если сзади кто-то ехал и не увидел камеру, то случаются аварии. Во-вторых, он проезжает под камерой, нажимает на педаль газа и разгоняется ещё быстрее. Это резкое торможение и потом ускорение называется эффект кенгуру. Эффект кенгуру в случае с камерами, измеряющими среднюю скорость, отсутствует, потому что даже если человек проскочил первую камеру и понимает, что он нарушил правило, он сбрасывает скорость и едет очень медленно, чтобы в результате средняя скорость была ниже обозначенной на знаке. За счёт спокойного движения меньше аварий, резких разгонов и торможений.

Но у нас нигде не было указано понятие средней скорости и наказание за среднюю скорость. Это отсутствует в ПДД, КоАП.

Когда людям приходили бумаги, где написано: "Вами превышена средняя скорость", то кто-то соглашался и платил, а кто-то шёл в суд. Суды массово такие решения отменяли, потому что в КоАП написано, что средняя скорость должна быть обязательно вот такой-то в данном месте и в данное время, и можно указать в протоколе, что на 2-й улице Машиностроителей у дома №15 в 13:27 зафиксировано нарушение. А если расстояние между камерами размыто? Тем более что не было понятия, что такое средняя скорость, не существовало и документов, которые регламентировали бы установку таких камер.

— Игорь, что сказывается на безопасности дорожного движения: средняя скорость или то, что её отменили?

— Ничего плохого в измерении средней скорости нет, это даже более гуманно по отношению к автомобилистам в том смысле, что им дают возможность исправиться. Но нет никаких рекомендаций по установке камер: на каких дорогах, на каком расстоянии друг от друга. Во Франции такая система хорошо себя зарекомендовала. Но там чётко описаны правила: расстояние между ними не должно превышать, допустим, 5 км, причем это должна быть дорога без въездов и заездов, чтобы можно было оценить, что действительно автомобиль въехал и выехал на этом участке, никуда не сворачивал. Преимущественно там такие камеры ставят в тоннелях, где невозможно свернуть. А у нас апофеоз глупости был на трассе М-1 "Беларусь", где камеры были установлены между Вязьмой и Сафоново, там больше 70 км, десятки въездов, выездов, можно вообще развернуться и поехать назад.

— Как высчитывать среднюю скорость человеку, когда он за рулём?

— Можно технически среднюю скорость выставить. Практически во всех современных автомобилях круиз-контроль. Каждый водитель должен знать, с какой скоростью он едет, и — это его обязанность по правилам дорожного движения — не превышать скорость. Иногда поглядывайте на приборы.

— А у приборов есть поправка?

— Есть, но они врут не очень сильно. По негласному договору среди строителей, все современные спидометры чуть-чуть завышают показатели на скорости свыше 100 км/ч, для того чтобы человек ехал помедленней. То есть если у вас на спидометре 110, то реальная скорость 104-106 км/ч.

Всё должно быть в рамках закона:

определения,

наказание,

регламент установки камер.

То есть если вы меня наказываете, то делайте это цивилизованно, а не наказывайте за то, чего нет.

Минюст уже года два пишет новый КоАП — Кодекс об административных правонарушениях. Два проекта уже были забракованы. Сейчас пишется третий. В следующем году Госдума будет его обсуждать. Там, я думаю, будет указана и средняя скорость. К ПДД готовится большой блок поправок, среди которых пока нет средней скорости, но, думаю, появится в ближайшее время.

Кстати, камеры, которые занимались измерением средней скорости, никуда не делись, просто их перепрограммировали, и они теперь занимаются измерением моментальной скорости в данной точке в данную секунду.

Нарушайте с умом

— Все камеры будут указаны или останутся секретные места?

— Навигатор предупреждает только о наличии стационарных камер, они не секретные, и в документах указано, что камеры должны быть обозначены. Ведь их задача не сбор денег, как у нас, а предупреждение возможных ДТП.

А есть ещё камеры мобильные, о них навигатор знать не может, потому что место установки может меняться за день несколько раз. Мобильную камеру положено, по документам, устанавливать там, где вдруг случилось несколько ДТП. Но в реальной жизни они появляются там, где есть знак "40", неизвестно откуда взявшийся, и так зарабатывают деньги.

Главное правило опытного автомобилиста — это не совсем не нарушать (совсем не нарушать ПДД невозможно), а нарушать с умом. То есть не надо превышать скорость плюс 40 км/ч, плюс 19 км/ч у нас есть нештрафованный порог — тогда никакая камера не страшна.

— Какие законы могут принять депутаты до конца года или в начале следующего?

— Если всё пойдет по плану, то уже в октябре депутаты должны сделать техосмотр добровольным для автомобилей частных лиц. Тогда депутаты должны будут отменить принятое ими недавно решение о введении нового штрафа в 2000 рублей за отсутствие техосмотра. Это решение вынужденное: нынешняя система техосмотра не справляется категорически, и если его не сделать добровольным, то она рухнет. Из поправок в ПДД самая актуальная — узаконить средства индивидуальной мобильности:

самокаты,

моноколёса.

Это то, что появилось на улицах, давно стало частью нашей жизни, но в документах не описано.