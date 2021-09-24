Почему ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости?

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что в России водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости.

"На мой запрос в Генпрокуратуру и МВД оба ведомства ответили, что больше штрафовать [за превышение средней скорости] они уже не будут. Вопрос: сдержат ли они свое слово? Не знаю. Наверное, надо им верить. Может быть, новая Государственная Дума возьмет и примет какое-нибудь очередное решение и внесет изменения в закон, в котором будет сказано, что "да, мы узакониваем теперь штрафы за превышение средней скорости". Может такое тоже случиться. Но пока МВД нам заявило в ответе, который я получил на свое обращение, что штрафовать они не будут. Это не значит, что в ближайшее время депутаты не примут поправки, которые все вернут назад", — сообщил эксперт изданию Pravda. Ru.

По словам Травина, он давно добавился того, чтобы практика штрафов за превышение средней скорости была прекращена.

"Много лет я и все юридическое сообщество говорит о том, что эти штрафы незаконны, и Верховный Суд встал на нашу сторону, потому что в правилах дорожного движения нет такого понятия как "средняя скорость". А в Кодексе об административных правонарушениях нет наказания за превышение средней скорости. На это обратил внимание Верховный Суд еще года 2,5 назад. И опираясь на решение Верховного Суда, мы попросили Генеральную прокуратуру и МВД эту практику прекратить. Видимо, они опираются на то самое решение суда. Чтобы они могли на него опираться, им пришлось публично об этом напомнить, что я и сделал в августе этого года. Я им публично напомнил и растрезвонил по всем средствам массовой информации, что я к ним обратился, напомнил, предложил прекратить. И когда дело получило огласку, они прекратили, потому что деваться им было уже некуда. Если бы наши с вами коллеги-журналисты не подняли шум, то все так бы и продолжалось", — отметил Травин.

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