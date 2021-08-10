Депутат ЛДПР Иван Сухарев предложил ввести скидку водителям на транспортный налог за безопасное вождение.
Чиновник заявил, что в 2020 году в России в ДТП погибли более 16 тысяч человек и более 180 тысяч получили травмы.
Объем штрафов за нарушения правил дорожного движения за год — 167 миллионов. Это больше на 15%, чем в 2019 году.
В обращении Сухарева говорится, что автовладельцам необходимо предоставить 50-процентную скидку на транспортный налог, если в течение одного года водитель совершил до трех нарушений ПДД, за которые предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей, сообщает RT.
В июле МВД России предложило снизить цену ОСАГО при добровольном техосмотре. В июне сотрудникам ГИБДД разрешили скрытно и без формы фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем.
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