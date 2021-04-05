Новая система ограничения скорости увеличит количество штрафов

Введение новой системы ограничения скорости приведёт к значительному увеличению штрафов, считает координатор движения автомобилистов "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов. Об этом он заявил "Общественной службе новостей".

В ближайшее время в России появятся динамичные дорожные знаки об ограничении скорости, которые будут реагировать на окружающую обстановку и менять значения. Рядом с такими знаками установят по три камеры, две из которых будут фиксировать подъезд автомобиля к знаку, ещё одна — его движение через три-пять метров от знака.

По словам Шкуматова, в действительности это вызовет путаницу. Уже сейчас автолюбители не всегда понимают, какой скоростной режим соблюдать на том или ином участке дороги.

"В случае, если это будет динамически определяться, то есть в режиме онлайн, возникает чудовищная ситуация, когда ты будешь ехать и не понимать с какой скоростью ты должен ехать. Конечно, в какой-то момент времени ты увидишь на табло 70, а ты едешь 100 и всё, держи штрафы в панамку", — уверен автоэксперт.

По его оценкам, "вся эта идея приведёт к чудовищному возрастанию числу штрафов в России". Более того, он не только прогнозирует десятикратное увеличение количества штрафов, но и отсутствие защиты от такой системы".

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