В Volkswagen рассказали, почему "убьют" Polo, Golf и Passat

Великобритания и другие страны вводят ограничения на использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому автопроизводители начинают отказываться от давно зарекомендовавших себя моделей и начинают разрабатывать новые линейки электрокаров.

В компании Volkswagen рассказали, что самые популярные модели — Polo, Golf и Passat — не будут полностью электрифицированы и попадут под запрет, поэтому компания в скором времени прекратит их выпуск и будет делать ставку на новую линейку электрокаров на платформе MEB.