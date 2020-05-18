Великобритания и другие страны вводят ограничения на использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому автопроизводители начинают отказываться от давно зарекомендовавших себя моделей и начинают разрабатывать новые линейки электрокаров.
В компании Volkswagen рассказали, что самые популярные модели — Polo, Golf и Passat — не будут полностью электрифицированы и попадут под запрет, поэтому компания в скором времени прекратит их выпуск и будет делать ставку на новую линейку электрокаров на платформе MEB.
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