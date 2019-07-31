HSBC: такси может обойтись россиянам дешевле личного транспорта

Банк HSBC провел исследование на предмет рентабельности такси и личной машины в России. Согласно результатам исследования, россиянам, которые проезжают в год менее 5388 километров, выгоднее использовать такси.

Это наибольшее расстояние среди самых больших стран мира. Второе место занимает Индия, где местным жителям выгоднее ездить на такси, если они ежегодно проезжают не более 2731 километр. В США этот показатель составляет 1102 километра в год, а в Великобритании - 1184 километра. Наиболее выгодно иметь личный транспорт в Германии, поскольку там выгоднее заказывать такси, если не проезжать более 811 километров в год.

Представитель HSBC пояснил лидерство России тем, что в России высокие цены на автомобили из-за больших импортных тарифов. В свою очередь, цена на такси сравнительно не высока. Средняя стоимость поездки на такси в РФ составляет 130 рублей, что пропорционально заработкам россиян. А цены на автомобили - не пропорциональны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о секретах таксистов. Портал eg. ru взял интервью у Алексея Ульянова - таксиста со стажем. Он рассказал о тайнах своей работы и о том, чего никогда не говорят пассажирам. Оказывается, больше всего таксисты не любят болтливых (особенно женщин), "пустых" и пьяных.

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