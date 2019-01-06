Судьба захваченных российских моряков еще остается неизвестной

5 января представители российского посольства в Бенине встретились с экипажем корабля MSC MANDY, который ранее был атакован пиратами. От моряков дипломаты узнали, что пираты использовали быстроходный катер для приближения к кораблю. Всего в нападении участвовало около 10 неизвестных, которые общались на английском языке.

В компании, которая является владельцев судна сообщили, что похитители не выходили на связь. Поэтому дальнейшая судьба заложников остается неизвестной.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о похищении граждан России в водах Бенина. Нападение на корабль произошло в ночь с первого на второе января. Нападавшие были вооружены холодным и огнестрельным оружием. Экипаж корабля состоял из 26 человек: двоих грузинов, четверых украинцев и двадцати россиян. Похитители забрали 6 граждан России.

Читайте также:

Шесть моряков были похищены пиратами у берегов Бенина