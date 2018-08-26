Небесный нокаут: чемпион по боксу предотвратил угон самолета

Агрессивный мужчина пытался заставить пилотов изменить курс самолета, следовавшего из Мюнхена в Париж. В этом дебоширу помешал боксер, двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин, рассказывает телеканал Europe1.

Очевидцы отметили, мужчина казался чрезмерно возбужденным, он выкрикивал, что хочет повидать приятелей в Мюнхене, по этой причине все должны лететь туда.

После этого Сахибеддин повалил дебошира и связал. Боксеру помогали пассажиры. После этого рейс продолжил полет по заданному маршруту и приземлился во французской столице. Экипаж был благодарен Сахибеддину за помощь и на память решил позволить сделать фото в кабине пилотов.

Мужчину же, что пытался развернуть самолет, ожидает экспертиза у психиатра.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что российские туристы, возвращавшиеся на родину из Таиланда, учинили пьяный дебош на борту лайнера Boeing 757, летевшего из Бангкока в Красноярск. По информации директора туркомпании, организовавшей поездку, Дмитрия Зотина, четверо хулиганов курили в салоне самолета, били бортпроводников и даже грозились убить экипаж. Из-за неадекватных пассажиров командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить самолет в китайском городе Санья.

В аэропорту хулиганов доставили в отделение китайской полиции аэропорта. После этого самолет аваиакомпании NordWind, на борту которого находились 180 пассажиров, продолжил полет и добрался до Красноярска с 12-часовым опозданием.

Источник фото: REX/Shutterstock

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