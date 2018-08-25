В Курской области ребенок подорвался на гранате времен ВОВ

В Курской области ребенок погиб в результате взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны. Об ужасном инциденте сообщают курские средства массовой информации.

Все случилось в крохотном поселке Генеральском. Несколько приятелей 9-10 лет играли в канаве. Там они обнаружили самую настоящую гранату. Один из мальчиков из любопытства взял снаряд в руки, но случайно обронил. Граната тут же взорвалась.

Сообщается, что ребенок был госпитализирован, но помочь ему уже было нельзя — он скончался от полученных ран. Еще один ребенок пострадал. Третий из компании отделался легким испугом.

Сотрудники правоохранительных органов Курской области занимаются расследованием произошедшего, выясняют все обстоятельства случившегося. Полицейские призвали родителей провести беседу со своими детьми о том, что не стоит брать в руки подозрительные предметы.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом эпизоде, что закончился смертью подростка. Так, юный москвич погиб, самостоятельно собирая новенький компьютер. Судя по всему, не до конца собранный аппарат был подключен к сети. Подросток, должно быть, дотронулся до его внутренностей и получил мощнейший удар тока. Дома с ним в этот момент была старшая сестра — она-то и вызвала скорую. Приехавшие медики констатировали смерть подростка.

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