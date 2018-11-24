Поджегшего дверь мэрии омича нашли благодаря утерянному на месте преступления паспорту

Любопытная история произошла в городе Омске. Там местный житель, недовольный, по-видимому, городскими властями, решился на кардинальный способ выражения своей гражданской позицию.

О случившемся инциденте общественности поведали омские средства массовой информации.

Так, согласно предоставленной информации, храбрый житель сибирского города решил поджечь двери мэрии города Омска. Никто, к счастью, от действий одиозного мужчины не пострадал — дверь, облитую горючей жидкостью, удалось потушить. Омич же, совершивший преступление, сбежал. Но, убегая, обронил паспорт.

По паспорту омские сотрудники правоохранительных органов и нашли злоумышленника. Тот рассказал, что ранее пытался пройти в мэрию, но его не пустили. Тогда он обозлился и решил отомстить. Также 26-летний молодой человек добавил, что крайне недоволен действиями политической верхушки в Российской Федерации.

В данный момент вандал находится под стражей. Против него завели сразу три уголовных дела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мастер спорта по боксу из Омска жестоко избил свою собутыльницу за гаражами из-за спиртного. Она скончалась от полученных травм. Недавно познакомившиеся мужчина и женщина просто-напросто не поделили алкоголь.

Фото: facebook. com

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