"Чужие против хищников": укронацисты взбешены российскими либерал-террористами

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мэр Львова Андрей Садовой написал в своём Telegram-канале, что обратился в правоохранительные органы за разъяснениями по поводу форума "российской оппозиции", который, как сообщают, проходит во Львове.

Фото: Пресс-служба Бест Вей

"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Кто знает, это какая шутка? Запрос в соответствующие органы уже выслал", — написал Садовой.

Он также отметил, что среди участников форума были известные люди, такие как Михаил Ходорковский*, Гарри Каспаров*, Марк Фейгин* и Виктор Шендерович* (внесены в РФ в список террористов и экстремистов).

По словам Садового, он рассержен. Также стало известно, что Зеленский был в ярости из-за действий России.

Как сообщает местное издание "Твой город", СБУ уже начало проверку по факту проведения форума во Львове.