Штат Айова в США пытается справиться с последствиями мощного торнадо, которое обрушилось на регион. Особенно сильно пострадал небольшой городок Гринфилд. В результате удара стихии погибли люди, а город был практически разрушен.
Сержант полиции штата Айова Алекс Динкла подтвердил, что в Гринфилде было много жертв, но точное число погибших пока неизвестно.
Губернатор штата Ким Рейнольдс объявила о катастрофической ситуации в 15 округах Айовы и выразила соболезнования семьям погибших.
Торнадо был настолько сильным, что он не только сносил дома и переворачивал машины, но и повреждал огромные ветряные турбины.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.