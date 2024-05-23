В США, в Айове прошёл мощный ураган

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Штат Айова в США пытается справиться с последствиями мощного торнадо, которое обрушилось на регион. Особенно сильно пострадал небольшой городок Гринфилд. В результате удара стихии погибли люди, а город был практически разрушен.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сержант полиции штата Айова Алекс Динкла подтвердил, что в Гринфилде было много жертв, но точное число погибших пока неизвестно.

Губернатор штата Ким Рейнольдс объявила о катастрофической ситуации в 15 округах Айовы и выразила соболезнования семьям погибших.

Торнадо был настолько сильным, что он не только сносил дома и переворачивал машины, но и повреждал огромные ветряные турбины.